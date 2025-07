Alluvione in Texas sale a 82 il bilancio delle vittime | almeno 28 bambini

L’alluvione in Texas continua a mietere drammi e vittime, con un bilancio salito a 82 decessi, tra cui almeno 28 bambini. Le piogge intense e le inondazioni potenzialmente mortali persistono, mettendo a rischio molte comunità e intensificando la ricerca dei dispersi. La situazione rimane critica e in rapido sviluppo, mentre le autorità affrontano una corsa contro il tempo per salvare vite e contenere la tragedia.

Il rischio di inondazioni potenzialmente letali è ancora elevato nel Texas centrale, con ulteriori piogge in arrivo. La ricerca urgente dei dispersi continua dopo il diluvio nel fine settimana che ha ucciso almeno 82 persone, compresi bambini nei campi estivi. Le autorità affermano che il bilancio delle vittime aumenterà sicuramente. Il governatore Greg Abbott afferma che oltre 40 persone risultano disperse. I soccorritori hanno ora trovato 68 corpi nella contea di Kerr, dove un muro d’acqua si è riversato lungo il fiume Guadalupe. Lo sceriffo Larry Leitha afferma che tra le vittime ci sono 28 bambini. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alluvione in Texas, sale a 82 il bilancio delle vittime: almeno 28 bambini

In questa notizia si parla di: texas - bilancio - vittime - almeno

Texas, l’inondazione travolge i campi estivi: almeno 24 vittime, 20 ragazze disperse. Bilancio tragico - La furia della natura ha scatenato un disastro senza precedenti in Texas, sommergendo i campi estivi e lasciando un’impronta di dolore e perdita.

Cresce il bilancio delle vittime dell'alluvione che ha provocato l'esondazione del fiume Guadalupe travolgendo un campo estivo per ragazze in Texas Ora i soccorritori parlano di almeno 51 morti, di cui 28 adulti e 15 bambine. Altre 27 giovani però risultano Vai su Facebook

ULTIM’ORA Continua ad aggravarsi il bilancio delle inondazioni in Texas. Al momento si contano almeno 50 vittime, tra cui 15 bambini che stavano trascorrendo le vacanze in un campo estivo, travolti dalle acque del fiume Guadalupe, salito di sei metri in po Vai su X

Alluvione in Texas, almeno 80 vittime tra cui 28 bimbi. Nuova allerta: Spostatevi ai piani alti; Almeno 59 i morti in Texas, si cercano ancora 27 bambine; Texas, l'alluvione e la strage delle bambine: aumentano i morti e scatta nuova allerta.

Texas, sale a 82 morti bilancio vittime alluvione: 28 sono bambine - E' salito ad almeno 82 morti, tra cui 28 bambine, il bilancio della devastante alluvione che ha colpito il Texas centrale il 4 luglio. Riporta msn.com

Texas, si aggrava il bilancio dell'alluvione: almeno 82 morti, tra cui 28 bambine - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di voler visitare lo Stato venerdì. Secondo msn.com