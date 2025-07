Luino Varese uccide il padre adottivo al culmine di una lite | fermato 25enne

L'aggressore è stato rintracciato dopo il tentativo di fuga dai carabinieri ed è stato interrogato tutta la notte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Luino (Varese), uccide il padre adottivo al culmine di una lite: fermato 25enne

In questa notizia si parla di: luino - varese - uccide - padre

Varese: accoltellato dal figlio in casa a Luino, muore 57enne - Una tragedia scuote Luino, in provincia di Varese, dove un uomo di 57 anni è stato tragicamente ucciso dal figlio adottivo durante una violenta lite in casa.

Il figlio accoltella il padre e lo uccide. La famiglia era in vacanza a Luino #ViolenzaFamiliare #TragicoEvento #Luino #NewsItalia #FamigliaInVacanza #AttaccoViolento #Giustizia #Sicurezza #FattiDiCronaca #ShockFamiliare Vai su X

Il figlio accoltella il padre e lo uccide. La famiglia era in vacanza a LuinoL'uomo aveva 57 anni ed era residente in Svizzera. All'arrivo i soccorsi ne constatano la morte. Il ragazzo fugge ma viene individuato dai Carabinieri. Al delitto presente anche la madre de Vai su Facebook

Luino, figlio adottivo uccide il padre di 57 anni; Luino (Varese), accoltellato in casa dal figlio adottivo: morto 57enne; Il figlio accoltella il padre e lo uccide. La famiglia era in vacanza a Luino.

Francesco Rezzonico uccide il padre adottivo a coltellate, la fuga in strada e l'arresto alle porte di Varese. L'altro figlio ha provato a salvarlo - Francesco Rezzonico, 25 anni, è stato fermato: è accusato dell'omicidio del padre adottivo Boris, 57 anni, ucciso a coltellate nell'abitazione di via Vittorio Veneto ... Si legge su msn.com

Uccide a coltellate il padre nel Varesotto, 25enne fermato nella notte - La violenta aggressione poco prima delle 20 di ieri, usando un coltello da cucina come arma ... Segnala rainews.it