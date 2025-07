LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Milan vuole mettersi la sfortuna alle spalle a Dunkerque

Benvenuti amici di OA Sport! Oggi vi guideremo attraverso la terza tappa del Tour de France 2025, un percorso di 178.3 km tra Valenciennes e Dunkerque che promette emozioni e sorprese. Dopo le sfide di ieri, Milano vuole lasciarsi alle spalle la sfortuna e ritrovare il sorriso in questa frazione decisiva. Restate con noi per vivere ogni momento di questa avvincente battaglia su due ruote!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa valida per Tour de France 2025. Sarà come sempre una frazione avvincente quella di questo lunedì, con i corridori che cercheranno di avere la meglio in un tracciato di 178.3 km con partenza da Valenciennes ed arrivo a Dunkerque. Si tratta di un appuntamento particolarmente importante per tutti i velocisti, molti dei quali pronti a riscattarsi dopo il rocambolesco primo giorno di questa edizione della Grande Boucle. I fari in tal senso saranno puntati su Jonathan Milan (Lidl-Trek), il quale ha terminato la tappa inaugurale al trentanovesimo posto mancando la volata. 🔗 Leggi su Oasport.it