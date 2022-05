Traffico Roma del 11-05-2022 ore 13:30 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno Mary trovati all’ascolto nessuna segnalazione di rilievo Sui raccordi autostradali della capitale sulla Pontina per ridarti i lavori rimangono le code a tratti tra Castel Romano e vidi decima i sensi di marcia per lavori di manutenzione sulla Salaria chiusa la corsia prima dell’incrocio di Settebagni in direzione del centro a Roma la polizia locale segnala rallentamenti per un incidente in via di Grotta Perfetta in corrispondenza di via fotografia che ancora un incidente su via del Tintoretto vicino via Andrea del Castagno fine in occasione della finale di Coppa Italia in programma oggi alle 21 allo stadio Olimpico juventus-inter sono possibili disagi per l’afflusso il deflusso dei tifosi nella zona intorno allo stadio per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 11 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno Mary trovati all’ascolto nessuna segnalazione di rilievo Sui raccordi autostradali della capitale sulla Pontina per ridarti i lavori rimangono le code a tratti tra Castelno e vidi decima i sensi di marcia per lavori di manutenzione sulla Salaria chiusa la corsia prima dell’incrocio di Settebagni in direzione del centro ala polizia locale segnala rallentamenti per un incidente in via di Grotta Perfetta in corrispondenza di via fotografia che ancora un incidente su via del Tintoretto vicino via Andrea del Castagno fine in occasione della finale di Coppa Italia in programma oggi alle 21 allo stadio Olimpico juventus-inter sono possibili disagi per l’afflusso il deflusso dei tifosi nella zona intorno allo stadio per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...

Advertising

fattoquotidiano : Rifiuti Roma, a processo per traffico illecito l’imprenditore Manlio Cerroni e altre sei persone - giuliainnocenzi : 3000€ al mese per affittare delle tigri in gabbia da tenere in giardino! Succede in Italia come ha documentato la… - miogenere_ : Strade bloccate e traffico a roma centro causa partita, voglio morireeeeeeeeeee - sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea Alta Velocità Linea Firenze – Roma, direzione Roma: dalle ore… - stacce2021 : Ma Roma Nord resiste, i cinghiali dovevano conquistà Ponte Milvio in tre giorni ma l’eroica resistenza delle minica… -