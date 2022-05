Terremoto Rai, per il pubblico è una tragedia: ‘fatti fuori’ due pezzi da novanta | Fan distrutti (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il pubblico di casa Rai deve fare i conti con una realtà scomoda. Non li vedremo più lì come prima, ecco perché Una decisione incontrastabile quella presa dai vertici Rai. Al centro di questa scelta due trasmissioni davvero fondamentali per la reti, fatte fuori senza alcun timore. Molti emittenti televisive, in particolar modo la Rai e la Mediaset, stanno attraversando un periodo alquanto cruciale. Le reti sono in continua a competizione per accaparrarsi il maggior numero di ascolti, guerra anche nei confronti di grandi colossi del calibro di Netflix, Amazon Prime Video e Sky. Oggigiorno sono molti gli utenti che decidono di affidarsi a queste piattaforme a pagamento, per poter visionare i contenuti preferiti. Oppure, per poter usufruire dei pacchetti di intrattenimento che il web offre. Proprio per questa ragione, le aziende, devono poter mettere ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ildi casa Rai deve fare i conti con una realtà scomoda. Non li vedremo più lì come prima, ecco perché Una decisione incontrastabile quella presa dai vertici Rai. Al centro di questa scelta due trasmissioni davvero fondamentali per la reti, fatte fuori senza alcun timore. Molti emittenti televisive, in particolar modo la Rai e la Mediaset, stanno attraversando un periodo alquanto cruciale. Le reti sono in continua a competizione per accaparrarsi il maggior numero di ascolti, guerra anche nei confronti di grandi colossi del calibro di Netflix, Amazon Prime Video e Sky. Oggigiorno sono molti gli utenti che decidono di affidarsi a queste piattaforme a pagamento, per poter visionare i contenuti preferiti. Oppure, per poter usufruire dei pacchetti di intrattenimento che il web offre. Proprio per questa ragione, le aziende, devono poter mettere ...

Advertising

Agr0_Punk : Altro terremoto in rai, dopo la stella inneggiante alle BR oggi al Tg1 è andato in onda un servizio che si azzardav… - zazoomblog : Bianca Guaccero dopo l’addio scoppia la polemica: “Che vergogna” Terremoto in Rai - #Bianca #Guaccero #l’addio… -