Santanchè contro le “linee guida” per la Rai | «Il Servizio Pubblico è degli italiani | non del governo»

«Da sempre qualcuno – in particolare a sinistra – ha trattato la Rai come strumento per influenzare l'opinione pubblica e come poltronificio per elargire lauti stipendi ad amici e compagni di partito, in cerca di una nuova occupazione». Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè, capogruppo nella Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai. Santanchè sulla Rai «Un malcostume che oggi si vorrebbe addirittura formalizzare in Commissione Vigilanza Rai con l'approvazione delle cosiddette "linee guida" sulle caratteristiche richieste a invitati e partecipanti alle trasmissioni del Servizio Pubblico. E lascia senza parole – prosegue la senatrice di FdI – che le forze politiche che sostengono il governo Draghi, che ha già nominato i vertici di viale

