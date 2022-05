Mertens: ecco cosa chiede Dries a De Laurentiis per il rinnovo col Napoli (Di mercoledì 11 maggio 2022) rinnovo Mertens, Dries ha chiesto un biennale: De Laurentiis sta valutando Dries Mertens, attaccante del Napoli -come riporta Il Corriere dello Sport- avrebbe chiesto un biennale da 1.2/1.5 milioni di euro all'anno per rinnovare il suo contratto con il club azzurro. La soluzione potrebbe essere quella di un contratto di un anno con opzione per il secondo: "De Laurentiis ha dato appuntamento a Mertens a fine stagione per approfondire la storia: in pratica, in qualsiasi momento utile a partire da oggi considerando che la Champions è acquisita e il terzo posto ipotecato. E se il primo step per ripartire insieme è compiuto, ovvero un ingaggio che dai 4,5 milioni di euro attuali si trasformerà in uno stipendio compreso tra 1,2 e 1,5 ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 11 maggio 2022)ha chiesto un biennale: Desta valutando, attaccante del-come riporta Il Corriere dello Sport- avrebbe chiesto un biennale da 1.2/1.5 milioni di euro all'anno per rinnovare il suo contratto con il club azzurro. La soluzione potrebbe essere quella di un contratto di un anno con opzione per il secondo: "Deha dato appuntamento aa fine stagione per approfondire la storia: in pratica, in qualsiasi momento utile a partire da oggi considerando che la Champions è acquisita e il terzo posto ipotecato. E se il primo step per ripartire insieme è compiuto, ovvero un ingaggio che dai 4,5 milioni di euro attuali si trasformerà in uno stipendio compreso tra 1,2 e 1,5 ...

Advertising

_Sniknick_ : @ricpuglisi Il giorno nel quale Lei capirà che le mascherine non sono medicinali ma dispositivi medici, sarà tardi.… - labaro1900 : @cirelligianluc @krudotw Per me Sarri non vuole fisicità, ma un giocatore pronto subito che se sta in panca non rom… - gamonapoli : @Torrenapoli1 @BTwoEl Ecco, quando mi riferivo a Mertens parlavo dell’attuale ruolo . - solonapoliebas1 : Mancano ancora 2 partite, però ecco i voti alla stagione: Ospina 7 Meret 3 Malcuit 1 Di Lorenzo 7,5 Rrhamani 7,5 KK… - andserret : @Escoalbar95 Ecco i voti alla stagione : Ospina 6,5 Meret 5- Malcuit 1 Di Lorenzo 8 Rrhamani 7 KK 6,5 Mario Rui 7 G… -