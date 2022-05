Mascherina in aereo, Andreoni: “Non va tolta, proteggiamo i fragili” (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – “La Mascherina in aereo non va tolta, dobbiamo garantire la sicurezza delle persone particolarmente fragili”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), commenta l’aggiornamento delle misure di sicurezza per i viaggi, pubblicato dall’Easa e Ecdc, che prevede ‘niente più obbligo di Mascherina in aereo da lunedì 16 maggio’. “E’ chiaro che man mano che l’epidemia volge verso un quadro rassicurante e di riduzione dei casi – prosegue Andreoni – si potrà procedere a un passaggio dall’obbligo alla raccomandazione per l’uso delle mascherine. Ma è presto”. L'articolo proviene da Italia ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – “Lainnon va, dobbiamo garantire la sicurezza delle persone particolarmente”. Così all’Adnkronos Salute Massimo, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), commenta l’aggiornamento delle misure di sicurezza per i viaggi, pubblicato dall’Easa e Ecdc, che prevede ‘niente più obbligo diinda lunedì 16 maggio’. “E’ chiaro che man mano che l’epidemia volge verso un quadro rassicurante e di riduzione dei casi – prosegue– si potrà procedere a un passaggio dall’obbligo alla raccomandazione per l’uso delle mascherine. Ma è presto”. L'articolo proviene da Italia ...

