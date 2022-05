Ginnastica artistica | Napoli vera eccellenza | serve impianto fisso per poter competere con tutti

Advertising

Domenica si è svolto a Formigine il campionato di serie d LC GAF regionale di. Per l'Edera Ravenna sono tre le squadre a scendere in campo gara e a conquistare interamente il podio. Al terzo posto vediamo la squadra composta da Egitto Giulia, Gimelli Viola, ...Andranno in scena domani, alle ore 12:00, i sorteggi per decidere i gironi delle semifinali della Final Six dimaschile e femminile, che si terrà nel weekend del 21 e 22 maggio al PalaVesuvio di Napoli. La terza e ultima tappa di Regular Season aveva deciso le sei finaliste, che si ... Ginnastica artistica, le ragazze dell'Edera conquistano tutti i gradini del podio ai campionati regionali Giornata da incorniciare per le ginnaste della Ginnica Bovisio Masciago impegnate lo scorso 8 maggio nella terza ed ultima gara regionale del Campionato di Ginnastica artistica Serie A,B,C, D e Super ...Arezzo, 11 maggio 2022 - La Gymnaestrada della Ginnastica Petrarca avvia il percorso verso l’European Gym For Life. L’evento è in programma da giovedì 7 a domenica 10 luglio nella svizzera Neuchatel e ...