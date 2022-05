Dichiarazione redditi precompilata 2022: istruzioni e tutte le date da ricordare (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo la conversione in legge del Decreto Sostegni ter, l’originale data del 30 aprile, entro la quale doveva essere resa disponibile la Dichiarazione redditi precompilata 2022 è slittata a lunedì 23 maggio 2022. Lo spostamento a maggio, di fatto, ha fatto slittare anche i termini per poter modificare e inviare il proprio 730 precompilato dalla propria area riservata del sito dell’Agenzia. Rimane invece invariata la data entro la quale presentare la Dichiarazione, ossia il 30 settembre 2022. Vediamo in dettaglio cosa cambia con le modifiche approvate al Sostegni Ter e quali sono le scadenze da tenere a mente per quest’anno. Dichiarazione redditi precompilata: cosa cambia nel 2022 Le principali modifiche ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo la conversione in legge del Decreto Sostegni ter, l’originale data del 30 aprile, entro la quale doveva essere resa disponibile laè slittata a lunedì 23 maggio. Lo spostamento a maggio, di fatto, ha fatto slittare anche i termini per poter modificare e inviare il proprio 730 precompilato dalla propria area riservata del sito dell’Agenzia. Rimane invece invariata la data entro la quale presentare la, ossia il 30 settembre. Vediamo in dettaglio cosa cambia con le modifiche approvate al Sostegni Ter e quali sono le scadenze da tenere a mente per quest’anno.: cosa cambia nelLe principali modifiche ...

SaveChildrenIT : ??I bambini di oggi costruiranno il mondo di domani, gli stessi che ora devono affrontare guerre, crisi climatiche e… - Ettore_Rosato : “Se ci sei, C46' è la campagna per destinare il 2x1000 a @ItaliaViva. Non costa nulla, basta semplicemente in fase… - Soliloquia18 : RT @SaveChildrenIT: ??I bambini di oggi costruiranno il mondo di domani, gli stessi che ora devono affrontare guerre, crisi climatiche e ali… - Mariana83824379 : @zingaromarcelbs Poi per chiudere in bellezza , il 730 , dichiarazione dei redditi ????????????SANISSIMO - LorellaMaffei : RT @sole24ore: ?? #Fisco: dichiarazione dei redditi, ora ci sono 60 giorni per pagare dopo l’arrivo dell’avviso bonario. Termini raddoppiati… -