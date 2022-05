Ariane 6 e Vega C scaldano i motori. I lanci inaugurali entro fine anno (Di mercoledì 11 maggio 2022) I vettori Ariane 6 e Vega C prenderanno il volo entro la fine di quest’anno. A rivelarlo lo stesso Stéphane Israël, amministratore delegato di Arianespace, in occasione di un incontro con la stampa tenutosi a Roma. Tutto procede secondo i piani, il volo inaugurale del razzo europeo Vega C è previsto per giugno, come confermato anche dall’Agenzia spaziale europea (Esa), mentre per l’Ariane 6 “ci sono passi importanti da compiere e il loro superamento permetterà di prevedere il volo inaugurale per la fine del 2022”, ha spiegato il ceo. Nel corso del suo discorso, Israel ha inoltre ricordato il volo previsto per il 22 giugno dalla base di Kourou, in Guyana francese, del primo Ariane 5 del 2022. Si tratta ... Leggi su formiche (Di mercoledì 11 maggio 2022) I vettori6 eC prenderil vololadi quest’. A rivelarlo lo stesso Stéphane Israël, amministratore delegato dispace, in occasione di un incontro con la stampa tenutosi a Roma. Tutto procede secondo i piani, il volo inaugurale del razzo europeoC è previsto per giugno, come confermato anche dall’Agenzia spaziale europea (Esa), mentre per l’6 “ci sono passi importanti da compiere e il loro superamento permetterà di prevedere il volo inaugurale per ladel 2022”, ha spiegato il ceo. Nel corso del suo discorso, Israel ha inoltre ricordato il volo previsto per il 22 giugno dalla base di Kourou, in Guyana francese, del primo5 del 2022. Si tratta ...

