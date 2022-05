Alvino sul mercato Napoli | “Mertens rinnova | Fabian Ruiz no | prenderei di corsa Cavani”

Advertising

Elena__Alvino : Hai bisogno di aprire e apportare modifiche rapide a un documento Word sul tuo iPhone? L'app #ONLYOFFICE offre un… - infoitsport : Record Ancelotti, arriva la polemica di Alvino: l’ha detto sul periodo al Napoli - gilnar76 : Record Ancelotti, arriva la polemica di Alvino: l’ha detto sul periodo al #Napoli #Forzanapoli #Napolicalcio… -

CalcioNapoli24

Carloè intervenuto alla trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: Tutte le newscalciomercato eNapoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...Di seguito il Tweet: PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIENAPOLI CLICCA QUI: "Ospina via: Napoli interessato a Musso dell'Atalanta" Tanti auguri Dries Mertens: gli auguri della SSC Napoli ... Alvino: "Mertens rinnova, Fabian Ruiz no! L'entourage lo vuole portare a scadenza. Prenderei di corsa Cavani" Carlo Alvino ha parlato delle ultime notizie sul mercato del Napoli in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’. Ecco quanto ha detto su Mertens, Fabian Ruiz e Cavani.Fabian Ruiz non rinnoverà il suo contratto con il Napoli come qualcuno aveva paventato negli ultimi giorni, non c'è alcun avvicinamento con la società azzurra.