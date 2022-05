Juve Inter, Inzaghi perde il centrocampista: all’Olimpico non ci sarà (Di martedì 10 maggio 2022) Inzaghi perde un giocatore: non ci sarà domani a Roma in finale contro la Juve. Assenza confermata in casa Inter Inzaghi perde un giocatore per la finale di Coppa Italia contro la Juve di Allegri. Come riferito da Andrea Paventi a Sky Sport 24, infatti, l’allenatore dell’Inter non potrà fare affidamento su Vecino. Il centrocampista non partirà con i compagni in direzione di Roma e con ogni probabilità salterà anche la partita di campionato col Cagliari. sarà l’unica assenza tra i nerazzurri contro la Juve. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022)un giocatore: non cidomani a Roma in finale contro la. Assenza confermata in casaun giocatore per la finale di Coppa Italia contro ladi Allegri. Come riferito da Andrea Paventi a Sky Sport 24, infatti, l’allenatore dell’non potrà fare affidamento su Vecino. Ilnon partirà con i compagni in direzione di Roma e con ogni probabilità salterà anche la partita di campionato col Cagliari.l’unica assenza tra i nerazzurri contro la. L'articolo proviene da Calcio News 24.

