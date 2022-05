Invecchiare di 20 anni in un mese | Ecco perché può succedere (Di martedì 10 maggio 2022) Le conseguenze del Covid nelle sue forme più gravi si ripercuotono sul QI provocando un declino cognitivo simile a un invecchiamento di 20 anni. L’infezione da Covid ha tenuto sotto scacco la popolazione mondiale, terrorizzata dai rischi di questa influenza estremamente pericolosa. A distanza di due anni, sono numerosi gli studi condotti sulle conseguenze lasciate da questo virus. Tra queste ricerche è stato rilevato che il Covid, nelle sue forme più gravi, potrebbe avere ripercussioni sul cervello. Una malattia repentina può causare un invecchiamento repentino Web SourceI ricercatori dell’Università di Cambridge hanno svolto una ricerca pubblicata dalla rivista specializzata New Scientist. Sono stati osservati gli effetti registrati sulle persone ricoverate a causa di un’infezione da coronavirus Sars-CoV-2. Secondo quanto osservato dagli studiosi, i ... Leggi su newstv (Di martedì 10 maggio 2022) Le conseguenze del Covid nelle sue forme più gravi si ripercuotono sul QI provocando un declino cognitivo simile a un invecchiamento di 20. L’infezione da Covid ha tenuto sotto scacco la popolazione mondiale, terrorizzata dai rischi di questa influenza estremamente pericolosa. A distanza di due, sono numerosi gli studi condotti sulle conseguenze lasciate da questo virus. Tra queste ricerche è stato rilevato che il Covid, nelle sue forme più gravi, potrebbe avere ripercussioni sul cervello. Una malattia repentina può causare un invecchiamento repentino Web SourceI ricercatori dell’Università di Cambridge hanno svolto una ricerca pubblicata dalla rivista specializzata New Scientist. Sono stati osservati gli effetti registrati sulle persone ricoverate a causa di un’infezione da coronavirus Sars-CoV-2. Secondo quanto osservato dagli studiosi, i ...

