Elisabetta Franchi si giustifica: "Mi sono espressa in modo inappropriato ma non tutte le donne possono affrontare i sacrifici della moda" (Di martedì 10 maggio 2022) Non accennano a placarsi le polemiche social su Elisabetta Franchi. Così, nelle scorse ore, la stilista e imprenditrice finita nel mirino per le sue dichiarazioni su donne e maternità, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una lettera accompagnata da una serie di grafici e dati circa la composizione dei suoi dipendenti in cui giustifica la sua posizione ammettendo – senza scusarsi – di essersi "espressa in modo appropriato". "Riconosco di essermi espressa in modo inappropriato ma i fatti parlano chiaro: nella mia azienda su 300 dipendenti, l'80% è donna di cui la maggioranza under40 e le donne manager sono il doppio degli uomini. In sostanza ho assunto più donne che uomini e per la ...

StefanoFeltri : Sessismo, moda, famiglia e affari in Russia: la caduta dell’intoccabile #elisabettafranchi il pezzo definitivo è… - TNannicini : Le parole di Elisabetta Franchi non sono solo vergognose, sono illegali. Quello che fa è vietato dall’art 27 del co… - trash_italiano : Sonia Bruganelli dice la sua sul discorso di Elisabetta Franchi - gazzettamodena : Elisabetta Franchi prova a scusarsi: “Mi sono espressa in modo inappropriato ma non tutte le donne possono affronta… - AwP3R_GC : RT @giuliocavalli: Noto che alla maggior parte dei commentatori sfugge un particolare non piccolo nelle parole dell’imprenditrice Elisabett… -