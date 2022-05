Truffe in tutta Italia, anche a Salerno: sgominate tre bande, 59 indagati (Di lunedì 9 maggio 2022) Tre associazioni a delinquere smantellate, 70 episodi di truffa contestati, 59 indagati, con il gip di Napoli Anna Imparato che ha disposto 46 arresti in carcere e 13 ai domiciliari, sequestri di immobili, titoli di Stato e postali, distributori di benzina per 2 milioni e 700 mila euro. Grandi numeri per la maxi operazione dei carabinieri del Reparto Operativo di Genova, guidati dal comandante Michele Lastella, e della Procura di Napoli, con i pm Stefano Capuano e Rosa Volpe, che – in collaborazione con l’Arma di Napoli, Salerno, Varese, Venezia, Roma, Frosinone, Latina, Milano, Brescia, Lodi, Novara, Avellino e Pordenone – hanno fatto luce sui meccanismi che hanno consentito di accumulare profitti illeciti per un milione e mezzo di euro. Sequestrato anche un appartamento adibito a stamperia e numerosi apparati informatici per la ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 9 maggio 2022) Tre associazioni a delinquere smantellate, 70 episodi di truffa contestati, 59, con il gip di Napoli Anna Imparato che ha disposto 46 arresti in carcere e 13 ai domiciliari, sequestri di immobili, titoli di Stato e postali, distributori di benzina per 2 milioni e 700 mila euro. Grandi numeri per la maxi operazione dei carabinieri del Reparto Operativo di Genova, guidati dal comandante Michele Lastella, e della Procura di Napoli, con i pm Stefano Capuano e Rosa Volpe, che – in collaborazione con l’Arma di Napoli,, Varese, Venezia, Roma, Frosinone, Latina, Milano, Brescia, Lodi, Novara, Avellino e Pordenone – hanno fatto luce sui meccanismi che hanno consentito di accumulare profitti illeciti per un milione e mezzo di euro. Sequestratoun appartamento adibito a stamperia e numerosi apparati informatici per la ...

Advertising

Latina_Oggi : Truffa del gasolio, 59 arresti in tutta Italia: nei guai tre dipendenti delle poste L'operazione ha coinvolto tre s… - messveneto : Gasolio allungato con l’olio, finte vendite di auto e beni di lusso e assegni duplicati da WhatsApp: truffe in tutt… - radioalfa : Truffe e riciclaggio, 59 arresti in tutta Italia ed anche a Salerno e provincia. Tra gli indagati anche dipendenti… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Carabinieri, maxi blitz in tutta Italia per truffe, falsi e riciclaggio: coinvolto anche il Novarese - vco24news : Carabinieri, maxi blitz in tutta Italia per truffe, falsi e riciclaggio: coinvolto anche il Novarese… -