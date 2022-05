Advertising

infoitinterno : Roma, ragazzo di 24 travolto mentre era sul monopattino: morto sul colpo - Scrittomisto : Scontro tra auto e monopattino a Tor di Quinto. Muore un ragazzo di 24 anni - Gazzettino : #roma, investito da un'auto sul #monopattino a Tor di Quinto: muore ragazzo di 24 anni - leggoit : Roma, ragazzo di 24 travolto mentre era sul monopattino: morto sul colpo - TuttoSuRoma : Investito sul monopattino a #Roma, morto ragazzo di 24 anni -

Ennesimo incidente mortale in . Undi 24 anni, originario del Frosinate, è morto dopo che il monopattino su cui viaggiava è ... che viaggiava sulla carreggiata centrale in direzione fuorie ...Incidente mortale su un monopattino: è successo ieri sera, intorno alle 22, quando un, italiano di 24 anni a bordo del monopattino, si è scontrato contro un'auto, una Dacia Sandero, in viale Tor di Quinto, all'altezza del civico 119 . Il giovane è morto sul posto. Il conducente ...ROMA – Un ragazzo di 24 anni è morto dopo che il monopattino su cui viaggiava è stato centrato da un’auto in viale di Tor di Quinto. Per lui richiesti esami tossicologici di rito (Livesicilia.it) ...Un ragazzo di 24 anni è morto dopo che il monopattino su cui viaggiava è stato centrato da un’auto in viale di Tor di Quinto a Roma. Un ragazzo di 24 anni è morto nella serata di domenica in viale di ...