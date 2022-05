“Quelle Brave Ragazze”: dal 19 maggio lo show con Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti (Di lunedì 9 maggio 2022) In onda su Sky e in streaming su NOW Arriva “Quelle Brave Ragazze”, il nuovo show targato Sky, all’insegna del viaggio e con protagoniste Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti. Il programma “Quelle Brave Ragazze”, è in arrivo, dal 19 maggio su Sky e in streaming su NOW. Lo show, produzione Sky Original realizzata da Blu Yazmine da un’idea di Mara Maionchi, porterà le tre giro per la Spagna. Loro saranno così coinvolte in diverse attività particolari e straordinarie, tra tradizioni locali ed esperienze per loro fuori dal comune. Tutto questo permetterà alle 3 “Brave ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 9 maggio 2022) In onda su Sky e in streaming su NOW Arriva “”, il nuovotargato Sky, all’insegna del viaggio e con protagoniste. Il programma “”, è in arrivo, dal 19su Sky e in streaming su NOW. Lo, produzione Sky Original realizzata da Blu Yazmine da un’idea di, porterà le tre giro per la Spagna. Loro saranno così coinvolte in diverse attività particolari e straordinarie, tra tradizioni locali ed esperienze per loro fuori dal comune. Tutto questo permetterà alle 3 “...

Advertising

chetempochefa : Vediamo Sandra Milo, @OriettaBerti e @maramaionchi ad un concerto heavy metal, dal programma Quelle Brave Ragazze ??… - chetempochefa : Domenica vi aspetta un trio irresistibile da non perdere: ‘Quelle brave ragazze’ @maramaionchi, @OriettaBerti e San… - 361_magazine : Il nuovo show con #OriettaBerti #SandraMilo e #MaraMaionchi - L0VEY0UGOODBYE : @dirtxmouth io ho visto solo la prima perché non ho più tempo però la guardo letteralmente solo per quelle poche brave - e_astuto : RT @e_astuto: @CanciAbo @mrctrdsh @angela__mauro ... La Mauro non so nemmeno chi sia. Le marionette più brave che ho visto all'opera sono q… -