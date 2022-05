Bellezza e ragione in mostra a Illegio. 15 maggio – 16 ottobre 2022 (Di lunedì 9 maggio 2022) Mai come in questo momento Bellezza e ragione devono essere i fari che ci indicano la via: la Bellezza perché aiuta sempre le persone, anche nei momenti più difficili della loro vita, e la ragione che, in questi due anni di pandemia, è stata propria di chi si è reso conto di non sapere e che quindi si è affidato a chi sa, superando l’egoismo. Vaccinandosi contro il Covid, ad esempio, e permettendo così a tutti di tornare a vivere in modo relativamente normale.È in sintesi il concetto che ha espresso l’assessore regionale alla Cultura che, questa mattina, ha preso parte alla presentazione della mostra “La Bellezza della ragione” che si terrà dal 15 maggio al 16 ottobre 2022 nella Casa delle esposizioni della frazione ... Leggi su udine20 (Di lunedì 9 maggio 2022) Mai come in questo momentodevono essere i fari che ci indicano la via: laperché aiuta sempre le persone, anche nei momenti più difficili della loro vita, e lache, in questi due anni di pandemia, è stata propria di chi si è reso conto di non sapere e che quindi si è affidato a chi sa, superando l’egoismo. Vaccinandosi contro il Covid, ad esempio, e permettendo così a tutti di tornare a vivere in modo relativamente normale.È in sintesi il concetto che ha espresso l’assessore regionale alla Cultura che, questa mattina, ha preso parte alla presentazione della“Ladella” che si terrà dal 15al 16nella Casa delle esposizioni della frazione ...

