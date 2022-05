Scherma | Coppa del Mondo 2022 | le sciabolatrici azzurre sfiorano il podio ad Hammamet

Leggi su oasport

(Di domenica 8 maggio 2022) La Corea del Sud conquista la vittoria nella prova a squadre dideldi sciabola femminile ad. Le sudcoreane si sono imposte nella finale tutta asiatica contro il Giappone per 45-25. Sulci sale anche la Francia, che ha battuto l’Italia nella finalina per il terzo posto, con lebrave comunque a confermarsi tra le migliori quattro. Si ferma, dunque, ad un passo dalil cammino del quartetto italiano composto da Martina Criscio, Michela Battiston, Eloisa Passaro e Rossella Gregorio. L’Italia ha perso in semifinale contro la Corea del Sud per 45-31 e poi anche nella finale per il terzo posto contro la Francia sempre per 45-31, con leche si sono bloccate negli ultimi assalti. L’Italia aveva cominciato con una vittoria agli ...