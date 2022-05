Salernitana-Cagliari 1-1 | tutto aperto per la salvezza

(Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – Lae ilpareggiano 1-1 nel match valido per la 36esima giornata della Serie A. I campani passano in vantaggio grazie al rigore che Verdi trasforma al 68?. Ilsfiora il pareggio con Grassi, che scheggia il palo, e in pieno recupero ottiene un rigore per fallo di Sepe su Baselli. Al 98? il pari dei sardi. Corner, Altare colpisce di testa e fa centro: 1-1. Lasale a 30 punti in quart’ultima posizione. Ilè terz’ultimo a quota 29, davanti a Genoa con 28 e Venezia, ultimo con 25 L'articolo proviene da Italia Sera.

