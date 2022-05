Bruscolotti: “Il Napoli toglie la gioia ai tifosi. Voglio fare una domanda a De Laurentiis” (Di domenica 8 maggio 2022) Beppe Bruscolotti molto critico con la società del Napoli, l’ex difensore azzurro parla anche di Napoli-Genoa match decisivo per la salvezza. La squadra di Spalletti deve chiudere il discorso terzo posto, ma fondamentalmente non ha altri obiettivi in questo campionato. Bruscolotti a Canale 21 dice: “Sicuramente la squadra di Spalletti vorrà chiudere nel migliore dei modi, ma può capitare di essere scarichi a questo punto. Napoli-Genoa sarà una partita particolare, la squadra azzurra in questo momento non è tranquilla”. Bruscolotti poi aggiunge: “Questo chiacchiericcio su società e allenatore, su persone contro la piazza… Qui pare che giri tutto intorno al pubblico, ma il pubblico, con una situazione del genere, che deve fare?” L’ex difensore poi si rivolge alla società ... Leggi su napolipiu (Di domenica 8 maggio 2022) Beppemolto critico con la società del, l’ex difensore azzurro parla anche di-Genoa match decisivo per la salvezza. La squadra di Spalletti deve chiudere il discorso terzo posto, ma fondamentalmente non ha altri obiettivi in questo campionato.a Canale 21 dice: “Sicuramente la squadra di Spalletti vorrà chiudere nel migliore dei modi, ma può capitare di essere scarichi a questo punto.-Genoa sarà una partita particolare, la squadra azzurra in questo momento non è tranquilla”.poi aggiunge: “Questo chiacchiericcio su società e allenatore, su persone contro la piazza… Qui pare che giri tutto intorno al pubblico, ma il pubblico, con una situazione del genere, che deve?” L’ex difensore poi si rivolge alla società ...

