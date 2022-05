Genoa-Juventus 2-1 | la faccia di Vlahovic scatena i social | VIDEO

Advertising

GoalItalia : L'imbarazzo del traduttore di Blessin: 'Cosa serve al Genoa contro la Juventus? I cog***ni' ?? #GenoaJuve - Gazzetta_it : Gol! Genoa - Juventus 2-1, rete di Criscito D. (GEN) - juventusfc : Comincia la conferenza stampa di Mister Allegri alla vigilia di #GenoaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ??… - NandoArm8 : Lotta salvezza. Il #Genoa riaccende la speranza grazie ai gentili omaggi di #DeSciglio e la #Juventus. Ma la sfida… - hrtszouis : Juventus potevo anche fare il culo al cazzo di Genoa porco dio -

Come migliorare il calcio italiano La soluzione prova a darla Pavel Nedved . Il dirigente dellaprima della sfida contro ilha provato a fornire delle soluzioni al mondo del calcio a cominciare dalla soluzione playoff di cui si parla da diverso tempo e verso la quale i fan ...Read More Sport Serie A:- Juve 2 - 1, battuti bianconeri da rigore di Criscito al fotofinish 7 Maggio 2022 Ilbatte 2 - 1 lanel match valido per la 36esima giornata della Serie ...Su Il Giornale: Dybala aggancia Baggio ma è la Signora "suicidi". E il Genoa spera ancora. La Joya fa 115 gol in bianconero come l'ex "10". Poi il crollo e ...Sconfitta amare anche se più o meno indolore quella maturata ieri sera al Ferraris in casa del Genoa per la Juventus, 2-1 il risultato finale per i rossoblù, di Paulo Dybala il gol ospite, bianconeri ...