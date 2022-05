Wiz si aggiudica il primo premio dell’Open innovation di Pulsee

Leggi su lombardiaeconomy

(Di venerdì 6 maggio 2022) L’evento finale si è tenuto presso l’innovativo spazio eventi dello Swiss Corner di Milano Si è concluso, dopo l’hackathon finale e con l’evento di premiazione,Play For Future 2021, il programma di Openlanciato nel 2021 da Axpo Italia con il suo brand, brand di luce e gas 100% digitale, per raccogliere e selezionare le migliori idee e progetti per rispondere con innovazione e consapevolezza alle nuove sfide del nostro Pianeta. Il programma, che si è esteso per tutto il 2021 sviluppandosi su tre diverse call for ideas, era rivolto a tutti gli innovatori – da giovani talenti a studenti universitari, da sviluppatori ad appassionati di tecnologia – chiamati a trovare una risposta concreta alla necessità di nuovi servizi e soluzioni per aiutare ad acquisire maggiore consapevolezza dei consumi energetici e della ...