Drew McIntyre: "Vorrei essere un Paul Heyman Guy"

Paul Heyman è considerato dagli addetti ai lavori come uno dei manager piu' influenti della storia del wrestling. Nella sua cerchia ha accolto solo wrestler d'elite portandoli a vette impensabili. Negli ultimi 10 anni ha portato all'estremo successo CM Punk, Brock Lesnar e Roman Reigns. Tutti sognano di lavorare con lui, anch Drew McInyre che recentemente lo ha indicato come il manager che di piu' preferirebbe avere al suo fianco. Le sue parole "Il mio concetto di manager preferito lo individuo in una sola persona. Paul Heyman. L'ho conosciuto sin da quando ero giovane e mi ha dato consigli molto importanti e l'ho approfondito quando ho affrontato i suoi adepti. E' una persona molto intelligente e conosce il business meglio di chiunque altro. Spero che un giorno le nostre strade si ...

