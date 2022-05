Basket: Luca Vitali va a Cantù per i playoff di Serie A2 (Di venerdì 6 maggio 2022) La notizia è di quelle che, nella tarda serata di ieri sera, hanno fatto sobbalzare dalla sedia parecchi addetti ai lavori e non. Luca Vitali, fino a tre stagioni fa perno della Nazionale con cui ha anche disputato i Mondiali in Cina, si trasferisce all’Acqua S. Bernardo Cantù, che sta cercando di ridurre a uno solo l’anno di purgatorio chiamato Serie A2. Quest’anno l’ex Roma, Milano, Virtus Bologna ma soprattutto Brescia ha disputato una larga fetta della stagione con la maglia della GeVi Napoli, dove non ha inciso particolarmente con 4.1 punti e 1.1 assist in 16 minuti di medio impiego. Basket, Sergio Scariolo: “Siamo soddisfatti, ma il lavoro non è finito. In finale sarà una battaglia tra cani” Non è la prima volta che un giocatore di una certa notorietà, italiano e non, fa le valigie dalla ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) La notizia è di quelle che, nella tarda serata di ieri sera, hanno fatto sobbalzare dalla sedia parecchi addetti ai lavori e non., fino a tre stagioni fa perno della Nazionale con cui ha anche disputato i Mondiali in Cina, si trasferisce all’Acqua S. Bernardo, che sta cercando di ridurre a uno solo l’anno di purgatorio chiamatoA2. Quest’anno l’ex Roma, Milano, Virtus Bologna ma soprattutto Brescia ha disputato una larga fetta della stagione con la maglia della GeVi Napoli, dove non ha inciso particolarmente con 4.1 punti e 1.1 assist in 16 minuti di medio impiego., Sergio Scariolo: “Siamo soddisfatti, ma il lavoro non è finito. In finale sarà una battaglia tra cani” Non è la prima volta che un giocatore di una certa notorietà, italiano e non, fa le valigie dalla ...

