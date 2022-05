Uomini e Donne | Roberta Giusti spoilera la scelta di Luca Salatino

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 5 maggio 2022) Interrogata in merito alla possibiledel suo ex corteggiatore, che oggi è sul trono,non ha avuto alcun dubbio: secondo l’ex tronista, infatti, lo chef romano era completamente partito per Aurora Colombo, che tuttavia se n’è andata perché non interessata. “Ero convinta che avrebbe scelto Aurora, e sono convinta anche adesso che se lei non si fosse comportata in quel modo, sarebbe stata lei la, lui era proprio partito per lei” ha dichiarato. Che poi ha fatto una previsione: “Per come stanno le cose oggi, almeno da quello che vedo, credo Soraia”., insomma, la pensa come la stessa Aurora Colombo, che sui social non ha fatto mistero del fatto che finché è rimasta, ladi ...