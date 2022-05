La forza del destino, in onda su Rai 5 (Di giovedì 5 maggio 2022) La forza del destino è l’opera che dà proseguo alla settimana teatrale di Rai 5. Il palinsesto propone una versione dell’opera di Verdi andata in scena presso il Teatro Comunale di Firenze. La regia è di Nicolas Joël e la direzione musicale affidata al maestro Zubin Mehta. La trama La protagonista della storia è Donna Leonora innamorata di Don Alvaro, un giovane di nobili origini ma di sangue misto. Suo padre non vuole che i due si sposino e li becca mentre tenta di scappare. Nella lite, il padre di Leonora resta ucciso da un colpo di pistola partito per sbaglio dalla pistola di Don Alvaro. Dopo l’accaduto la ragazza chiede di entrare a vivere un convento di frati che, secondo la regola non potrebbe ospitare una donna. Il padre Guardiano del convento decide di prenderla in convento e chiede a tutti i frati di impegnarsi affinché la possano proteggere. ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 5 maggio 2022) Ladelè l’opera che dà proseguo alla settimana teatrale di Rai 5. Il palinsesto propone una versione dell’opera di Verdi andata in scena presso il Teatro Comunale di Firenze. La regia è di Nicolas Joël e la direzione musicale affidata al maestro Zubin Mehta. La trama La protagonista della storia è Donna Leonora innamorata di Don Alvaro, un giovane di nobili origini ma di sangue misto. Suo padre non vuole che i due si sposino e li becca mentre tenta di scappare. Nella lite, il padre di Leonora resta ucciso da un colpo di pistola partito per sbaglio dalla pistola di Don Alvaro. Dopo l’accaduto la ragazza chiede di entrare a vivere un convento di frati che, secondo la regola non potrebbe ospitare una donna. Il padre Guardiano del convento decide di prenderla in convento e chiede a tutti i frati di impegnarsi affinché la possano proteggere. ...

