Gen Zancora instore, così come il 75% degli ... senza contare la diffusione di Alexa eAssistant già dalla primissima età.

Google acquista un produttore di MicroLED: occhiali per realtà aumentata in arrivo Google conferma le sue ambizioni nel settore della realtà aumentata, ha infatti acquistato per 1 miliardo di dollari Raxium, la startup che si occupa di MicroLED.Oggi il capo dell'hardware di Google, Rick Osterloh, ha confermato che l'azienda ha acquisito Raxium, una startup di cinque anni con tecnologia MicroLED che potrebbe essere la chiave per costruire una ...