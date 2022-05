Gli amici | e il mondo crypto | finanziano la scalata di Musk

Leggi su formiche

(Di giovedì 5 maggio 2022) Elonsi è assicurato altri 7,14 miliardi di dollari che lo avvicinano ancor di più alla fatidica soglia dei 44 miliardi necessari per completare l’acquisto di Twitter. In questo modo, potrà dimezzare il prestito di 12,5 miliardi di dollari ottenuto per procedere all’acquisizione. La Cnbc parla di “e investitori” che avrebbero risposto positivamente alla richiesta dell’imprenditore. Tra di loro, il co-fondatore di Oracle Larry Ellison – che ha tirato fuori un miliardo di dollari diventando il sostenitore numero uno della campagna di– la società di venture capital Sequoia (800 milioni di dollari) e l’exchange cripto Binance (500 milioni). Ma nel documento pubblicato dalla Security and Exchange Commission (SEC) figurano anche altre società che sarebbero corse in aiuto dell’imprenditore sudafricano, come la Capital ...