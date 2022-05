A ‘Uomini e Donne’ Riccardo e Mariagrazia chiudono | Tina | “Sei un buffone”

(Di giovedì 5 maggio 2022) Su Canale 5 in onda una nuova puntata di Uomini e Donne che prosegue all’insegna di confronti più o meno accesi fra i presenti in studio. Incomprensioni dunque, anche oggi giovedì 5 maggio. Dopo le critiche rivolte alla tronista Veronica Rimondi, un altro ad esser attaccato èGuarnieri che decide di terminare la sua … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

_Nico_Piro_ : #5maggio in #Ucraina 3,238 civili uccisi (1,162 uomini , 738 donne, 71 bambine 84 bambini, 72 minori e 1,111 adulti… - poliziadistato : Auguri alle donne ed agli uomini dell' @Esercito Italiano che oggi festeggia il 161° anniversario della fondazione.… - Radio1Rai : Uomini che uccidono le donne. Le parole sbagliate dei giornali nell'analisi di @_arianna: «Su questo i #social sono… - pezzodiphi : RT @Missunderstress: NUNZIO AL POSTO DEL PELATO A TU SI QUE VALES NUNZIO AL POSTO DI STORTARO AD AMICI 22 NUNZIO AL POSTO DI GIANNI SPERTI… - PerSpesso : @Ale1000C @semprestatame @Giulia_B Ma morte chi? Ah noi corpi gravidi col front hole, non quelle con pene&scrotum.… -

Dopo che lo scorso weekend ha visto il fioretto e la spada protagonisti, in questo fine settimana toccherà alla sciabola, che si dividerà tra Madrid () ed Hammamet (). Una tre giorni molto importante per l'Italia, visto che in campo maschile non si gareggia da quasi due mesi, mentre in ...Oggi si registrano 14 nuovi decessi: 6e 8con un'età media di 82,1 anni. VALLE D'AOSTA - Sono 80 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 5 maggio 2022 in Valle d'Aosta, secondo i dati ...