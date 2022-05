LIVE Musetti-Korda 3-2, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: l’azzurro è avanti di un break nel 1º set (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 CHIUSURA A RETE DI Musetti! l’azzurro domina con il rovescio diagonale e chiude a rete. 30-40 PALLA DEL CONTRObreak Korda! 30-30 Prima esterna di Musetti. 15-30 Scappa via la risposta di Korda. 0-30 l’azzurro perde la diagonale di rovescio. 0-15 Lento Musetti in uscita dal servizio con il rovescio. 3-2 SI SALVA ANCORA Korda! Musetti non riesce a piazzare un’altra break. AD-40 Nuova chance per chiudere il game per Korda. 40-40 Musetti trova una gran risposta di rovescio. AD-40 Servizio e diritto dell’americano. 40-40 Prima essenziale per Korda. 40-AD PALLA ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 CHIUSURA A RETE DIdomina con il rovescio diagonale e chiude a rete. 30-40 PALLA DEL CONTRO! 30-30 Prima esterna di. 15-30 Scappa via la risposta di. 0-30perde la diagonale di rovescio. 0-15 Lentoin uscita dal servizio con il rovescio. 3-2 SI SALVA ANCORAnon riesce a piazzare un’altra. AD-40 Nuova chance per chiudere il game per. 40-40trova una gran risposta di rovescio. AD-40 Servizio e diritto dell’americano. 40-40 Prima essenziale per. 40-AD PALLA ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #AtpMadrid Inizia il match di Lorenzo #Musetti contro l'americano #Korda! Segui gli aggiornamenti #live con noi! - SkySport : Masters Madrid LIVE, ora Musetti-Korda su Sky Sport Uno #SkyTennis #Tennis #SkySport #MastersMadrid #MusettiKorda… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS MADRID, SECONDO TURNO MUSETTI-KORDA LIVE SU SKY SPORT UNO #SkyTennis #Tennis #SkySport… - SkySport : Madrid Open, i risultati degli italiani: Musetti-Korda e Sinner-De Minaur in diretta live #SkyTennis #Tennis… - zazoomblog : LIVE Musetti-Korda ATP Madrid 2022 in DIRETTA: Hurkacz vince la battaglia contro Fokina! Tra poco in campo l’azzurr… -