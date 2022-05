Il corpo in cui sono nata (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il corpo è la prima casa che abitiamo. Il primo contatto con il mondo siamo noi stessi e tutto il circostante, fatto di atmosfere, suoni, profumi e sensazioni, passa attraverso ogni atomo che fa di noi quello che siamo e quello che saremo. Perché – ed è forse un sollievo – una delle poche e comuni certezze della vita di ognuno è che questo primo nostro luogo cambierà, sempre. Guadalupe Nettel attraversa con lucidità il tema della relazione con il corpo, che esiste, con tutte le sue particolarità e imperfezioni, e che subisce le metamorfosi che il tempo impone. Ma l’au - trice compie un passo ulteriore, audace, seguendo il codice dell’intimità che solo la scrittura concede: rivive il suo passato con la consapevolezza del presente e fa i conti con quel “presunto incanto” che è l’infanzia. L’io narrante ripercorre a ritroso la propria storia, dai barrios ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ilè la prima casa che abitiamo. Il primo contatto con il mondo siamo noi stessi e tutto il circostante, fatto di atmosfere, suoni, profumi e sensazioni, passa attraverso ogni atomo che fa di noi quello che siamo e quello che saremo. Perché – ed è forse un sollievo – una delle poche e comuni certezze della vita di ognuno è che questo primo nostro luogo cambierà, sempre. Guadalupe Nettel attraversa con lucidità il tema della relazione con il, che esiste, con tutte le sue particolarità e imperfezioni, e che subisce le metamorfosi che il tempo impone. Ma l’au - trice compie un passo ulteriore, audace, seguendo il codice dell’intimità che solo la scrittura concede: rivive il suo passato con la consapevolezza del presente e fa i conti con quel “presunto incanto” che è l’infanzia. L’io narrante ripercorre a ritroso la propria storia, dai barrios ...

emabignardi : @CrawlThrouDark @CasticThe @Oytis84 @LaBombetta76 Quello di cui parli è un processo naturale di decadimento del cor… - hemp_original : Adatto per la detersione quotidiana, ha un'azione delicata sul corpo su cui lascia una gradevole sensazione di fres… - LoisZorro : RT @Marco_Slongo: Non è stato facile decidere la profumazione per la crema corpo esotica.Poi alla fine ci siamo affidati ai ricordi e alla… - Mariodarkmatter : RT @K_a_t_i_a_M: Le decisioni che prendi sul tuo corpo dovrebbero essere solo tue. Tranne nel caso in cui tu sia donna. In quel caso puoi e… - FedericaPito : @Brianrot74 Trovi che il corpo a cui si toglie il velo incanti? -

Strappano le unghie ...": qual è la nuova prigione di Navalny ...russo Alexey Navalny ha saputo il nome e la tipologia della prigione di massima sicurezza in cui ... Quando la famiglia ha trovato il corpo di Ovakimian all'obitorio, si sono accorti dei segni di armi da ... Tromperie - Inganno (2021) ... e il risultato è un dialogo intimo in una stanza tra un uomo e una donna in cui lei si mette ... É un corpo che trasuda sensualità da tutti i pori quello di Léa Seydoux, in perfetta sintonia con Denys ... Adnkronos ...russo Alexey Navalny ha saputo il nome e la tipologia della prigione di massima sicurezza in... Quando la famiglia ha trovato ildi Ovakimian all'obitorio, si sono accorti dei segni di armi da ...... e il risultato è un dialogo intimo in una stanza tra un uomo e una donna inlei si mette ... É unche trasuda sensualità da tutti i pori quello di Léa Seydoux, in perfetta sintonia con Denys ... Dispositivi Medici: che cosa sono e come si classificano