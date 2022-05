Usate il tablet? Allora questi accessori sono «indispensabili» (Di martedì 3 maggio 2022) Dallo schermo portatile alla pendrive per il trasferimento di foto e documenti, ecco alcune soluzioni utili per rendere i nostri tablet più comodi e funzionali Leggi su vanityfair (Di martedì 3 maggio 2022) Dallo schermo portatile alla pendrive per il trasferimento di foto e documenti, ecco alcune soluzioni utili per rendere i nostripiù comodi e funzionali

nonsoloJenny : Voi usate iPad/tablet per l’università o comunque in generale per studiare? Pensavo di fare questo acquisto il pro… -