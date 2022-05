Traffico Roma del 03-05-2022 ore 20:00 (Di martedì 3 maggio 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione e prudenza sulla diramazione di Roma Nord dove per un incidente e temporaneamente chiuso lo svincolo di Fiano Romano in uscita nelle due direzioni altro incidente sulla diramazione tu da tra San Cesareo e Livio per la Roma Napoli in quest’ultima direzione sul raccordo code a tratti in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino è La Romanina rallentamenti e code anche in interna tra la Nomentana e La Rustica più avanti tra la Tuscolana sul tratto Urbano della A24 incidente ancora allenamenti di tra Viale Togliatti e via Fiorentini verso il centro risolto invece incidente sulla tangenziale riaperta alla Galleria della Nuova Circonvallazione interna ancora code per via Tiburtina e via Nomentana verso lo stadio Olimpico rallentamenti anche in ... Leggi su romadailynews (Di martedì 3 maggio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione e prudenza sulla diramazione diNord dove per un incidente e temporaneamente chiuso lo svincolo di Fianono in uscita nelle due direzioni altro incidente sulla diramazione tu da tra San Cesareo e Livio per laNapoli in quest’ultima direzione sul raccordo code a tratti in carreggiata esterna tra laFiumicino è Lanina rallentamenti e code anche in interna tra la Nomentana e La Rustica più avanti tra la Tuscolana sul tratto Urbano della A24 incidente ancora allenamenti di tra Viale Togliatti e via Fiorentini verso il centro risolto invece incidente sulla tangenziale riaperta alla Galleria della Nuova Circonvallazione interna ancora code per via Tiburtina e via Nomentana verso lo stadio Olimpico rallentamenti anche in ...

