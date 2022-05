MotoGP, Dorna contro Suzuki: “Decisione addio non può essere unilaterale” (Di martedì 3 maggio 2022) La MotoGP nelle scorse ore è stata scossa dall’annuncio, da parte di Suzuki, di abbandonare il motomondiale a fine stagione. Una Decisione che apre scenari nuovi soprattutto sul fronte mercato piloti, e non solo, ma che deve essere discussa con più calma. È quanto ricorda Dorna, che in un duro comunicato frena la casa giapponese, sottolineando che “le condizioni del contratto sottoscritto per gareggiare in MotoGP non le consentono di prendere questa Decisione in modo unilaterale”. La società guidata da Carmelo Ezpeleta, infatti, ricorda che è necessario raggiungere un accordo sul tema, dichiarando inoltre che, qualora Suzuki dovesse effettivamente lasciare il motomondiale, verrà aperta anche una discussione sul numero di piloti e di ... Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) Lanelle scorse ore è stata scossa dall’annuncio, da parte di, di abbandonare il motomondiale a fine stagione. Unache apre scenari nuovi soprattutto sul fronte mercato piloti, e non solo, ma che devediscussa con più calma. È quanto ricorda, che in un duro comunicato frena la casa giapponese, sottolineando che “le condizioni del contratto sottoscritto per gareggiare innon le consentono di prendere questain modo”. La società guidata da Carmelo Ezpeleta, infatti, ricorda che è necessario raggiungere un accordo sul tema, dichiarando inoltre che, qualoradovesse effettivamente lasciare il motomondiale, verrà aperta anche una discussione sul numero di piloti e di ...

Advertising

sportface2016 : #MotoGP, #Dorna contro #Suzuki: 'La decisione sull'addio non può essere unilaterale' - sportmediaset : Addio della Suzuki, Dorna non ci sta: 'Nessuna decisione unilaterale' #MotoGP #Suzuki #Dorna… - Tuttipazziperi1 : Dorna è già corsa ai ripari: oltre a contattare Suzuki l'azienda spagnola ha riconfermato l'interesse di altre part… - emanueldaparo_ : Quindi, Suzuki non può prendere la decisione di abbandonare senza interpellare la Dorna. Ma comunque non viene escl… - paulale01206488 : RT @AlessioPiana130: Comunicato Dorna 'Contattati i vertici Suzuki, ribadito che il contratto in essere (scadenza 2026) non permette una lo… -