Sarebbe un musicista

DGiu02 : @amigos21_ @xsemprefamosa Ma se la musica non fosse bella, l’esposizione sarebbe lo stesso inutile. Lui è un bravis… - DavideCanale3 : RT @tonyy_____: «Sono Emma e faccio il lavoro più bello del mondo: la musicista.» Se ci fosse un trailer Netflix sulla carriera di @Marron… - iamanna96 : RT @tonyy_____: «Sono Emma e faccio il lavoro più bello del mondo: la musicista.» Se ci fosse un trailer Netflix sulla carriera di @Marron… - woolfandcoffee : RT @tonyy_____: «Sono Emma e faccio il lavoro più bello del mondo: la musicista.» Se ci fosse un trailer Netflix sulla carriera di @Marron… - _emmaisart : RT @tonyy_____: «Sono Emma e faccio il lavoro più bello del mondo: la musicista.» Se ci fosse un trailer Netflix sulla carriera di @Marron… -

il Resto del Carlino

... Peppino conobbe ad Ischia la donna chediventata la sua prima moglie, la modella Roberta ... Su Edoardo, nato nel 1981, possiamo dirvi che è une suona la chitarra in una band all'...'Dopo due annistata una beffa se io fossi rimasta a casa e loro in piazza', aveva ... E di trasmettere emozione, passione e verità', ha detto ilIl commento del sindaco Roberto ... "Noi musicisti per mesi a guadagno zero"