Roma, branco di otto cinghiali aggredisce una donna alla Balduina (Di lunedì 2 maggio 2022) Attaccata da un branco di cinghiali quasi nel centro di Roma: è successo ieri sera poco dopo la mezzanotte ad una donna Romana di 44 anni, attaccata da un gruppo di 8 cinghiali in via Anneo Lucano, alla Balduina. La vittima stava camminando sul marciapiede insieme al suo cane, nel quartiere nord di Roma, quando è stata sorpresa dagli animali: la donna è rimasta ferita in modo non grave ed è riuscita a scappare – sollevando di peso il proprio cane – e, dopo aver trovato rifugio nell’androne del palazzo, a denunciare l’accaduto ai carabinieri. Sul posto si sono recati anche i soccorritori, che hanno medicato le lievi escoriazioni provocate dalla caduta. Solo pochi giorni fa, l’attrice Sandra Milo aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) Attaccata da undiquasi nel centro di: è successo ieri sera poco dopo la mezzanotte ad unana di 44 anni, attaccata da un gruppo di 8in via Anneo Lucano,. La vittima stava camminando sul marciapiede insieme al suo cane, nel quartiere nord di, quando è stata sorpresa dagli animali: laè rimasta ferita in modo non grave ed è riuscita a scappare – sollevando di peso il proprio cane – e, dopo aver trovato rifugio nell’androne del palazzo, a denunciare l’accaduto ai carabinieri. Sul posto si sono recati anche i soccorritori, che hanno medicato le lievi escoriazioni provocate dcaduta. Solo pochi giorni fa, l’attrice Sandra Milo aveva ...

