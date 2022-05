Psv: Gotze via, ma non torna in Germania (Di lunedì 2 maggio 2022) Roger Schmidt lascerà il Psv e diventerà il prossimo allenatore del Benfica. Secondo A Bola può seguirlo il trequartista... Leggi su calciomercato (Di lunedì 2 maggio 2022) Roger Schmidt lascerà il Psv e diventerà il prossimo allenatore del Benfica. Secondo A Bola può seguirlo il trequartista...

sportli26181512 : Psv: Gotze via, ma non torna in Germania: Roger Schmidt lascerà il Psv e diventerà il prossimo allenatore del Benfi… -