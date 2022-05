Isola dei Famosi 16 | ecco chi sarà eliminato secondo i sondaggi

Leggi su novella2000

(Di lunedì 2 maggio 2022) Chi lascerà L’dei16? Questa sera arriva su Canale 5 una nuova puntata de L’dei16, e come sempre nel corso della serata potrebbe accadere di tutto. I naufraghi infatti sono ormai entrati nel vivo del gioco, e in queste settimane sono nate alleanze e amicizie. Tuttavia tra alcuni concorrenti non L'articolo proviene da Novella 2000.