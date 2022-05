interiorissimi : La società @Airbnb ha comunicato ai propri dipendenti che possono lavorare in modo permanente da remoto e possono… - ontoxy : RT @jackfollasb: Airbnb sceglie lo smart working: 'Dipendenti liberi di decidere dove lavorare' @mashableitalia - jackfollasb : Airbnb sceglie lo smart working: 'Dipendenti liberi di decidere dove lavorare' @mashableitalia - ItaliaStartUp_ : I dipendenti di Airbnb potranno lavorare sempre in smart working - CPobitzer : @AirbnbPolicy @comunefi @feelflorenceoff AIRBNB non conosce il buon ton del galateo, ha licenziato tantissimi dipen… -

Il portale di affitticonsentirà ai suoidi lavorare in smart working per sempre, da qualunque parte del mondo e senza nessun cambiamento negli stipendi . Lo ha annunciato in una lunga mail Brian Chesky , ...D'altro canto, la popolare azienda di flat sharing ha annunciato che lascerà che tutti i suoipossano lavorare da remoto, da ogni parte del mondo, senza restrizioni. "Il mondo sta ...“A livello globale – racconta il Country Manager di Airbnb Italia ... diffuso – spiega Mattei – La maggior parte sono dipendenti o collaboratori di aziende, egualmente donne o uomini ...Mentre altri colossi tech (per esempio Apple) hanno incoraggiato i dipendenti a tornare in ufficio, Airbnb si attrezza per una scelta molto radicale, ma anche molto in linea con gli interessi ...