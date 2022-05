Lockdown senza precedenti: cittadini segregati in casa senza cibo. I positivi portati via con la forza (Di domenica 1 maggio 2022) Un Lockdown senza precedenti quello a cui, da settimane, sono costretti i cittadini di Shanghai. E ora anche Pechino rischia la medesima sorte. La strategia “zero Covid” perseguita dalla Cina sta portando a conseguenze devastanti per le persone e per l’economia. Mentre in Italia lo scorso 31 marzo è terminato lo Stato di Emergenza e si va verso l’allentamento progressivo delle misure restrittive, da qualche settimana 26 milioni di cittadini a Shanghai sono in Lockdown. E anche Pechino ora rischia di fare la stessa fine. ANSA/ALEX PLAVEVSKIQuello di Shanghai non è un Lockdown all’europea dove, comunque, si può sempre continuare ad uscire per fare la spesa, andare a lavoro o in farmacia. A Shanghai, dal 28 marzo scorso, i ... Leggi su formatonews (Di domenica 1 maggio 2022) Unquello a cui, da settimane, sono costretti idi Shanghai. E ora anche Pechino rischia la medesima sorte. La strategia “zero Covid” perseguita dalla Cina sta portando a conseguenze devastanti per le persone e per l’economia. Mentre in Italia lo scorso 31 marzo è terminato lo Stato di Emergenza e si va verso l’allentamento progressivo delle misure restrittive, da qualche settimana 26 milioni dia Shanghai sono in. E anche Pechino ora rischia di fare la stessa fine. ANSA/ALEX PLAVEVSKIQuello di Shanghai non è unall’europea dove, comunque, si può sempre continuare ad uscire per fare la spesa, andare a lavoro o in farmacia. A Shanghai, dal 28 marzo scorso, i ...

