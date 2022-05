Inzaghi: 'L'Inter non molla nulla. Ora l'Empoli, poi la Juve. E su Barella...' (Di domenica 1 maggio 2022) La risposta è arrivata. E rialzarsi dopo la beffa di Bologna era diventato ancora più difficile con la vittoria del Milan che aveva sprofondato l'Inter a - 5 dalla vetta. Invece Simone Inzaghi può ... Leggi su gazzetta (Di domenica 1 maggio 2022) La risposta è arrivata. E rialzarsi dopo la beffa di Bologna era diventato ancora più difficile con la vittoria del Milan che aveva sprofondato l'a - 5 dalla vetta. Invece Simonepuò ...

Inter : Vigilia di #UdineseInter: da Appiano Gentile in diretta la conferenza stampa di Simone Inzaghi - Inter : ??| CAMBIO 75'- Prime sostituzione per Inzaghi ?? @tucu_correa ?? @kingarturo23 ?? @Alexis_Sanchez ?? #Lautaro ??… - Inter : ??? | IL MISTER Le parole di Simone Inzaghi dopo #UdineseInter: 'È stata una grande prova di carattere e personalit… - cicciobuggio : Divertimento non è proprio la parola giusta ma rende l'idea Il calcio è anche appartenenza, affetto, ricordo Mio… - dpolopardise : RT @Inter: ??? | IL MISTER Le parole di Simone Inzaghi dopo #UdineseInter: 'È stata una grande prova di carattere e personalità. Voglio rin… -