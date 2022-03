Ultime Notizie Roma del 02-03-2022 ore 09 | 10

(Di mercoledì 2 marzo 2022)dailynews radiogiornale mercoledì 2 marzo Buongiorno da Francesco Vitale Joe biden chiama Vladimir Putin e un dittatore nel suo primo discorso sullo stato dell’Unione un dittatore Russo stai vedendo un paese straniero e pagherà un prezzo alto per questo dice il presidente americano la libertà era sempre sulla tirannia prosegue biden sottolineando che Putin ha fatto male i calcoli pensava di invadere senza problemi l’Ucraina invece si è trovato di fronte un muro che non si aspettava quello degli Ucraina biden ha poi annunciato la chiusura dello spazio aereo del paese livoli Rossi oggi il secondo round di colloqui per cercare la tregua in Ucraina mentre le truppe aviotrasportate russe atterrano a kharkiv nel sesto di guerra Piovono ancora missili e bombe Mosca l’offensiva andrà avanti fino a raggiungimento degli obiettivi il convoglio di blindati di oltre 60 km ...

E si parla di almeno 400 vittime ucraine dall'inizio dell'attacco russo che nelle ore si è allargato a sfondare sul fronte della città di Kherson.