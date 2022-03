Salvini: “Sto valutando la possibilità di andare in Ucraina, mi piacerebbe organizzare una marcia per la pace” (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Sto valutando la possibilità tecnico-logistica di essere in presenza perché al di là delle manifestazioni un conto è invocare la pace un conto è esserci in presenza. Sto ragionando con l’ambasciata italiana, la Caritas, Sant’Egidio. Ho inviato messaggi al premier polacco e ungherese per avviare dei corridoi di pace. Stiamo lavorando a un grande movimento per pace che si frapponga alla guerra”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Stolatecnico-logistica di essere in presenza perché al di là delle manifestazioni un conto è invocare laun conto è esserci in presenza. Sto ragionando con l’ambasciata italiana, la Caritas, Sant’Egidio. Ho inviato messaggi al premier polacco e ungherese per avviare dei corridoi di. Stiamo lavorando a un grande movimento perche si frapponga alla guerra”. Lo ha detto il leader della Lega Matteonel corso di una conferenza stampa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

