Operaio cade da una scala a Siracusa, portato in ospedale (Di mercoledì 2 marzo 2022) Siracusa – Negli ultimi mesi in Sicilia sono aumentati gli incidenti sul luogo di lavoro, alcuni poco gravi, altri – come quello accaduto qualche mese fa a Partinico – fatali. L'ultimo soltanto questa mattina, nelle vicinanze di piazza Armerina. Un Operaio è caduto dalle scale mentre stava lavorando. Diversi passanti si sono avvicinati per sincerarsi delle Sicilia.News.

