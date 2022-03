Ermal Meta e Sangiorgi, arriva la nuova canzone “Una cosa più grande” (Di mercoledì 2 marzo 2022) I due grandi artisti Ermal Meta e Giuliano Sangiorgi per la prima volta insieme: dal 4 marzo ecco il brano “Una cosa più grande” Importante collaborazione artistica tra due dei cantanti italiani più amati. Ermal Meta e Giuliano Sangiorgi sono pronti a regalare ai loro fan “Una cosa più grande”, che a partire dal 4 marzo sarà rilasciata sulle principali piattaforme digitali ed entrerà in rotazione radiofonica. E’ già possibile pre-salvare il brano che Ermal Meta ha così descritto: “Una cosa più grande è una canzone che racconta il togliersi dal centro, percependo che le nostre vite sono inevitabilmente legate a quelle degli altri in un ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) I due grandi artistie Giulianoper la prima volta insieme: dal 4 marzo ecco il brano “Unapiù” Importante collaborazione artistica tra due dei cantanti italiani più amati.e Giulianosono pronti a regalare ai loro fan “Unapiù”, che a partire dal 4 marzo sarà rilasciata sulle principali piattaforme digitali ed entrerà in rotazione radiofonica. E’ già possibile pre-salvare il brano cheha così descritto: “Unapiùè unache racconta il togliersi dal centro, percependo che le nostre vite sono inevitabilmente legate a quelle degli altri in un ...

Advertising

RadioItalia : 'Quelli lì siamo noi!' Ermal Meta e Giuliano Sangiorgi insieme per 'Una Cosa Più Grande'. Potremo ascoltare la loro… - SkyTG24 : Una Cosa più Grande, il nuovo singolo di Giuliano Sangiorgi ed Ermal Meta - TicketOneIT : Ermal Meta ??La tournée teatrale di ERMAL META è stata interamente riprogrammata per la primavera 2023 ? ??I biglie… - Marinel74187437 : RT @SkyTG24: Una Cosa più Grande, il nuovo singolo di Giuliano Sangiorgi ed Ermal Meta - Marinel74187437 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: “Una cosa più grande” è il nuovo singolo di Ermal Meta feat. Giuliano Sangiorgi, in radio e su tutte le piattaforme di… -