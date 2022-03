Ciclismo, Strade Bianche femminile 2022: squadre al via e favorite (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sabato 5 marzo, parallelamente alla gara maschile, ci sarà anche la Strade Bianche femminile, ottava edizione in rosa della corsa sullo sterrato del senese con arrivo nella suggestiva Piazza del Campo. Saranno 25 le squadre al via della gara: 14 facenti parte del circuito World e 9 di quello Continental. Gli occhi saranno puntati, come sempre, sulle olandesi, a partire dalla vincitrice dell’edizione 2021 Chantal Blaak. Ci sarà anche, naturalmente, l’unica vincitrice di più di un’edizione, Annemiek van Vleuten, che punterà al tris dopo le vittorie nel 2019 e nel 2020. L’Italia si gioca una carta importantissima su tutte: Elisa Longo Borghini, vincitrice nel 2017 e seconda nel 2021, a dimostrazione del fatto che gradisce particolarmente questo tracciato. Di seguito l’elenco completo dei team ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sabato 5 marzo, parallelamente alla gara maschile, ci sarà anche la, ottava edizione in rosa della corsa sullo sterrato del senese con arrivo nella suggestiva Piazza del Campo. Saranno 25 leal via della gara: 14 facenti parte del circuito World e 9 di quello Continental. Gli occhi saranno puntati, come sempre, sulle olandesi, a partire dalla vincitrice dell’edizione 2021 Chantal Blaak. Ci sarà anche, naturalmente, l’unica vincitrice di più di un’edizione, Annemiek van Vleuten, che punterà al tris dopo le vittorie nel 2019 e nel 2020. L’Italia si gioca una carta importantissima su tutte: Elisa Longo Borghini, vincitrice nel 2017 e seconda nel 2021, a dimostrazione del fatto che gradisce particolarmente questo tracciato. Di seguito l’elenco completo dei team ...

Advertising

MichGPS : Alla scoperta della #ValRendena in bici. Sono in #Trentino. Si sviluppa su strade secondarie e la pista ciclabile d… - zazoomblog : Ciclismo Strade Bianche 2022: data orario diretta tv e streaming - #Ciclismo #Strade #Bianche #2022: - AnticoGranaione : Sarà un #weekend bellissimo, siamo in attesa delle #stradebianche2022 , un appuntamento con il grande #ciclismo che… - zazoomblog : Ciclismo Strade Bianche femminile 2022: data orari diretta tv e streaming - #Ciclismo #Strade #Bianche #femminile - AndreaTerreni3 : Dove vedere Strade Bianche 2022, diretta TV e streaming -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Strade Trofeo Laigueglia, al via la stagione italiana. Ma senza la Gazprom È con tutti questi segnali che oggi il Trofeo Laigueglia abbassa la bandierina delle nostre corse: sabato sarà Strade Bianche a Siena e da lunedì la Tirreno - Adriatico, in vista della Sanremo di ...

Ciclismo, il Gp Le Samyn parla italiano: vittoria di Matteo Trentin (VIDEO) Il percorso di questa gara presentava diversi settori di pavè e tratti con strade molto tortuose e tecniche, ma non i tipici muri di tante altre classiche belghe. La corsa è entrata nel vivo ad una ...

Domenica 6 marzo si corre la Roma-Ostia, le strade chiuse: 27 linee bus deviate RomaToday Ciclismo, Strade Bianche femminile 2022: squadre al via e favorite Sabato 5 marzo, parallelamente alla gara maschile, ci sarà anche la Strade Bianche femminile, ottava edizione in rosa della corsa sullo sterrato del senese con arrivo nella suggestiva Piazza del Campo ...

LIVE – Ciclismo, Trofeo Laigueglia 2022: aggiornamenti in DIRETTA La diretta scritta del Trofeo Laigueglia 2022, il primo grande appuntamento italiano con la stagione del ciclismo su strada. A pochi giorni dalla Strade Bianche e a meno di venti giorni dalla Milano-S ...

È con tutti questi segnali che oggi il Trofeo Laigueglia abbassa la bandierina delle nostre corse: sabato saràBianche a Siena e da lunedì la Tirreno - Adriatico, in vista della Sanremo di ...Il percorso di questa gara presentava diversi settori di pavè e tratti conmolto tortuose e tecniche, ma non i tipici muri di tante altre classiche belghe. La corsa è entrata nel vivo ad una ...Sabato 5 marzo, parallelamente alla gara maschile, ci sarà anche la Strade Bianche femminile, ottava edizione in rosa della corsa sullo sterrato del senese con arrivo nella suggestiva Piazza del Campo ...La diretta scritta del Trofeo Laigueglia 2022, il primo grande appuntamento italiano con la stagione del ciclismo su strada. A pochi giorni dalla Strade Bianche e a meno di venti giorni dalla Milano-S ...