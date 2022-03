Milan, Florenzi: 'Facciamo sempre bene con le grandi, ci manca qualcosa con le piccole' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il terzino del Milan Alessandro Florenzi ha parlato a Mediaset dopo la partita pareggiata con l'Inter: "Con le grandi squadre riusciamo se... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il terzino delAlessandroha parlato a Mediaset dopo la partita pareggiata con l'Inter: "Con lesquadre riusciamo se...

Advertising

Fantacalcio : Milan, Florenzi: 'Con le grandi facciamo sempre bene, manchiamo con le piccole' - PianetaMilan : #MilanInter, @Florenzi a @sportmediaset: 'Buona partita. Dobbiamo migliorare con le piccole' - #CoppaItalia… - milan_risorto : @andreadag3 Ma sbaglio o Florenzi non l'ha presa tanto bene la sostituzione? No perché ho visto che quando è uscito… - Roccio92 : In tutta sincerità mi auguro possa essere riscattato dal #Milan Oggi davvero una grandissima prova #Florenzi… - SpazioInter : Florenzi: 'Potevamo farlo nel primo tempo! Ci riusciamo con le big” - -