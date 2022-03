Lione: Trevisan vince il derby con Cocciaretto, subito fuori Giorgi (Di martedì 1 marzo 2022) Nel Wta 250 sul veloce indoor francese - trasmesso in diretta e in esclusiva da SuperTennis - Martina supera in due set Elisabetta: affronterà la francese Garcia che ha battuto in rimonta Camila, prima favorita del seeding, conquistando tutti gli ultimi nove giochi. Al secondo turno in corsa anche Paolini, che attende la vincente di Korpatsch-Dodin Leggi su federtennis (Di martedì 1 marzo 2022) Nel Wta 250 sul veloce indoor francese - trasmesso in diretta e in esclusiva da SuperTennis - Martina supera in due set Elisabetta: affronterà la francese Garcia che ha battuto in rimonta Camila, prima favorita del seeding, conquistando tutti gli ultimi nove giochi. Al secondo turno in corsa anche Paolini, che attende lante di Korpatsch-Dodin

Advertising

OA_Sport : #TENNIS Martina Trevisan vittoriosa nel derby con Elisabetta Cocciaretto: la toscana approda agli ottavi di finale - OA_Sport : DIRETTA LIVE - WTA Lione 2022 - Camila Giorgi fa il suo esordio in Francia! L’azzurra sfida per la quarta volta in… - LFrenk04 : Altra partita molto interessante del wta 250 di Lione è il derby tutto azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Martina… - prestia_fabio : RT @federtennis: Cinque le azzurre impegnate oggi in campo a ???? Lione e ???? Monterrey. ? 15:30 Giorgi ?? Garcia ? 19:00 Cocciaretto ?? Trevi… - WeAreTennisITA : Paolini ?? a Lione ?? Jasmine accede al 2° turno del torneo francese battendo Irina Bara per 4-6 7-5 6-3. Oggi l'esor… -